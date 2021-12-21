В Петербурге Госжилинспекция выявила нарушения уборки снега в 30% дворов

В Петербурге Госжилинспекция выявила нарушения уборки снега в 30% дворов
В Петербурге Госжилинспекция выявила нарушения на предмет уборки снега в 30% дворов. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Государственная жилищная инспекция за выходные проверила 135 многоквартирных домов и нашла нарушения по уборке снега в 30% дворов.

Начальник Государственной жилищной инспекции Петербурга Ольга Акацевич отметила, что необходимо усилить работу по уборке снега во дворах. Тем управляющим компаниям, которые не справятся с работой вовремя, грозит привлечение к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции.

«Ежедневно следить за состоянием кровель, не допускать образование наледи и снежных шапок на крышах домов. При проведении работ по сбросу снега и наледи с крыш необходимо соблюдать правила безопасности с обязательным огораживанием опасных зон», — подчеркнула Акацевич.

Штраф, который могут получить за плохую уборку снега должностные лица варьируется от 50 тысяч до 100 тысяч или дисквалификация на срок до трех лет, а юридические лица могут рассчитывать на штраф в размере от 250 тысяч до 300 тысяч рублей.

Для ТСЖ, ЖСК и обслуживающих организаций штраф может составить от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, в тоже время юридическим лицам сумма назначается от 40 тысяч до 50 тысяч.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за минувшую неделю с улиц Петербурга дорожные службы вывезли примерно 15 500 наполненных снежными массами самосвалов, или около 310 тысяч «кубов» снега.

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