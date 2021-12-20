За минувшую неделю с улиц Северной столицы вывезли около 310 тысяч кубометров снега

За минувшую неделю с улиц Северной столицы вывезли около 310 тысяч кубометров снега. Фото: Gazeta.SPB

За минувшую неделю с улиц Северной столицы вывезли около 310 тысяч кубометров снега. Фото: Gazeta.SPB

Прошедшая неделя в Петербурге была нестабильна: тепло сменялось холодом, а холод теплом. Однако дорожные службы продолжали убирать снег, в том числе и тот, что оставался лежать на обочинах со времен заснеженных дней.

За неделю с улиц Петербурга дорожные службы вывезли примерно 15 500 наполненных снежными массами самосвалов, или около 310 тысяч «кубов» снега. На утилизацию при этом было отправлено свыше 955 тысяч кубометров, отмечают в пресс-службе Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

В Северные столице на фоне нестабильной ситуации с потеплением и похолоданием периодически опасность представляет наледь, либо слякоть. На настоящий момент в городе снова похолодание. За прошлую ночь выпало 7 сантиметров снега. Проезжую часть и тротуары чистили 1 041 единица техники и 1 240 работников ручного труда. Территории зеленых насаждений приводят в порядок еще 229 единиц техники и 778 специалистов садово-парковых хозяйств.

Перепады температур создают неприятную ситуацию на дорогах. Чтобы справиться с минусом, дороги обрабатываются противогололедными материалами. Также в пресс-службе отмечают, что для сокращения времени на пробег самосвалов совместно с ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу было решено вывозить снег на места временного складирования в разных районах города. На сегодняшний день используются шесть таких точек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до 12 часов 20 декабря в Северной столице объявлен «желтый» уровень опасности с 21 часа 19 декабря.