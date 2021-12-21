Кредит «Сбербанку» можно не возвращать: как Владимир Путин заступился за россиян

Кредит «Сбербанку» можно не возвращать: как Владимир Путин заступился за россиян
«Сбербанк» предусмотрел возможность приостановить выплаты по кредитам. Фото: Pixabay

Эпидемия коронавируса наложила свой отпечаток на жизнь отдельных лиц и целых предприятий. Чтобы минимизировать негативные последствия, Владимир Путин обратился к российским банкам с предложением смягчить условия кредитования.

Многие кредитные организации откликнулись на предложение президента, и «Сбербанк» в том числе. В результате были введены новые условия кредитования, которые несомненно стали большим преимуществом для россиян.

По инициативе ЦБ РФ дополнительные привилегии были предоставлены физическим лицам и организациям, которые пострадали от коронавирусной инфекции. Речь идет только о тех заемщиках, которые в связи со сложившейся ситуацией потеряли от 30% своего дохода. Для них «Сбербанк» предусмотрел возможность приостановить выплаты по кредитам.

Ранее председатель правления «Сбербанка» Герман Греф лично обращался к россиянам с сообщением о введении кредитных каникул. По его словам, банк разрешает клиентам, пострадавшим от COVID-19, не выполнять денежные обязательства в течение полугода. При этом штрафные санкции вводиться не будут, и проценты по кредиту перестанут расти.

Чтобы воспользоваться предоставленной возможностью, не нужно посещать кредитное учреждение. Достаточно оставить заявку на официальном сайте и предоставить подтверждающие документы. Кроме того, Герман Греф предостерег клиентов от личного посещения отделений банка и предложил пользоваться онлайн-сервисами от «Сбербанка».

Отсрочка предоставляется для потребительских и ипотечных кредитов. За получением кредитных каникул могут обратиться граждане, заболевшие коронавирусом, а также те, кто находится на вынужденном карантине.

Специалисты отмечают, что отсрочка предоставляется на шесть месяцев. Но по истечении указанного срока можно обратиться с заявлением о продлении кредитных каникул еще на полгода. Таким образом россияне, оказавшиеся в сложном материальном положении, могут на год забыть о выплате кредитов и потратить денежные средства на лечение и другие важные нужды.

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