МКБ в тройке лучших мобильных банков по версии Markswebb

Московский кредитный банк (МКБ) вошёл в тройку лидеров мобильного банковского обслуживания по итогам 2021 года по версии консалтингового агентства Markswebb.

Банк поднялся на 2 позиции по сравнению с прошлым годом и занял 3 место в категории «Цифровой офис». В категории «Ежедневный банкинг» МКБ улучшил положение сразу на 9 пунктов и занял 4 место.

Эксперты отметили активное развитие «МКБ Онлайн» в части внедрения платежных сервисов, упрощения клиентской навигации и повышения удобства пользования. Согласно отчету Markswebb, «МКБ вырвался в топ-3 лидеров рейтинга. В приложение банк добавил возможность смены кодового слова и данных паспорта, управление SMS-информированием, покупку страховых продуктов, перевыпуск карт, закрытие счетов. Появился повтор переводов и платежей из истории, оплата товаров и услуг по QR, сквозной поиск и другие удобные инструменты».

«Признание нашей работы в таком стратегически важном направлении как дистанционный банковский сервис заставляет нас добиваться новых высот и создавать продукты, которые максимально удовлетворят потребности клиентов. Мы активно развиваем «МКБ Онлайн», дополняем платформу финансовыми услугами и возможностями lifestyle-банкинга. В наших планах дальнейшая персонализация транзакций клиента, настройка продуктовых предложений с использованием big data и анализа клиентского пути, а также запуск рекомендаций по улучшению контроля за расходами и накоплениями», — отметил Алексей Охорзин, руководитель дирекции розничного и электронного бизнеса МКБ.

Мобильные приложения всех финансовых организаций, которые были рассмотрены в исследовании Markswebb, оценивались по трем бизнес-моделям: внедрение новой функциональности в цифровых офисах, повышение удобства ежедневного банкинга и развитие мобильного банка как ядра экосистемы с обширной партнерской сетью. Итоговая оценка эффективности сервиса складывалась из сумм оценок по блокам задач, умноженных на вес блока.

Сегодня «МКБ Онлайн» активно пользуются около 60% клиентов и этот показатель постоянно растет. За 11 месяцев 2021 года объем операций, совершенных в «МКБ Онлайн» увеличился более чем 40% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Количество операций выросло более чем на треть.

В 2021 году банк расширил функционал «МКБ Онлайн»: завершил интеграцию с брокерским приложением «МКБ Инвест», представил мобильный банк для премиальных клиентов, реализовал сервисы с использованием Системы быстрых платежей. Пользователям также стали доступны фискальные чеки со списком покупок, открытие накопительных счетов, персонализированная продуктовая витрина и самые частые операции на главном экране, а также lifestyle-контент в блоке «Сториз».

МКБ реализовал в мобильном приложении сервис «МКБ Авто» с возможностью оформления страховки, оплаты штрафа, записи на ТО или шиномонтаж. Для путешественников банк расширил возможности сервиса «МКБ Travel», где пользователи могут приобрести билеты на автобус, заказать авиа- и ж/д билеты, а также арендовать автомобиль через OneTwoTrip или забронировать жилье с помощью Booking.com.

Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться по ссылке.