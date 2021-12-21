Петербург получит средства из федерального бюджета на строительство новых школ

Петербург получит средства из федерального бюджета на строительство новых школ
В 2022 году за счет адресно-инвестиционной программы собираются построить пять новых школ.Фото: pixabay

Петербургу выделили на 2022 год — 1,2 млрд рублей, а на 2023 год — 895,2 млн рублей.

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал указ о распределении данных средств. В России закончился дополнительный этап отбора проектов по строительству новых школ в регионах.

В Северной столице ведется работа, направленная на сведение к минимуму дефицита социальных объектов, в том числе и школ.

В следующем году, за счет адресно-инвестиционной программы собираются построить пять новых школ. Еще четыре учебных заведения хотят возвести при участии инвесторов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург закупил 69 автомобилей скорой медицинской помощи. В том числе Северная столица приобрела два реанимобиля. В 2022 году планируется купить еще 144 единицы.

новости СПб федеральные средства школы


 

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