Петербург закупил 69 автомобилей скорой медицинской помощи

Петербург закупил 69 автомобилей скорой медицинской помощи
Город закупил автомобили скорой помощи. Фото: "Администрация Петербурга"

В том числе Северная столица приобрела два реанимобиля. В 2022 году планируется купить еще 144 единицы.

Об этом сообщает Администрация Петербурга 21 декабря.

69 новых карет скорой медпомощи закупили за счет средств городского бюджета.

Так выглядят новые автомобили внутри. Фото: «Администрация Петербурга»

23 машины класса В и реанимобили передали станции скорой медицинской помощи, еще 44 автомобиля Ford Transit направят в районные поликлиники.

Салон скорых оборудован поворотными креслами и системой климат-контроля. Погрузочная высота пола дает возможность докторам легко размещать в автомобиле тележку-каталку, оснащенную гидравлической системой.

Кроме того, автомобиль обеспечивает возможность трансформировать каталку в кресло с шагающим механизмом для перемещения больного по лестничным пролетам.

Оснащение машин предполагает спинальный щит, он необходим для перевозки пациентов с повреждением позвоночника. Также в некоторых авто есть кресельные складные носилки для транспортировки дополнительного лежачего пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург закупит более 250 трамваев и 300 троллейбусов до 2024 года.

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