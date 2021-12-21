Петербург закупил 69 автомобилей скорой медицинской помощи

В том числе Северная столица приобрела два реанимобиля. В 2022 году планируется купить еще 144 единицы.

Об этом сообщает Администрация Петербурга 21 декабря.

69 новых карет скорой медпомощи закупили за счет средств городского бюджета.

23 машины класса В и реанимобили передали станции скорой медицинской помощи, еще 44 автомобиля Ford Transit направят в районные поликлиники.

Салон скорых оборудован поворотными креслами и системой климат-контроля. Погрузочная высота пола дает возможность докторам легко размещать в автомобиле тележку-каталку, оснащенную гидравлической системой.

Кроме того, автомобиль обеспечивает возможность трансформировать каталку в кресло с шагающим механизмом для перемещения больного по лестничным пролетам.

Оснащение машин предполагает спинальный щит, он необходим для перевозки пациентов с повреждением позвоночника. Также в некоторых авто есть кресельные складные носилки для транспортировки дополнительного лежачего пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург закупит более 250 трамваев и 300 троллейбусов до 2024 года.