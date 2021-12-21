Ленобласть взяла на вооружение опыт обращения с отходами в Подмосковье

В Московской области введен в эксплуатацию комплекс по переработке смешанных строительных отходов «Восток». Десятки блогеров и журналистов отправились туда на экскурсию, в том числе из Ленобласти.

Предприятие открыли 2 года назад на месте бывшего мусорного полигона. В год на 12 гектарах перерабатывают 1 млн 200 тыс. тонн отходов. Объект включен в Реестр объектов приема и переработки строительных отходов и грунтов, заключивших соглашения об информационном взаимодействии в подсистеме «Электронный талон».

Как сообщил телеканал «ЛенТВ 24», площадка приема — это единственное место, где остаются еще хоть какие-то ассоциации с привычными свалками. Горы отходов ковши тракторов отправляют на конвейерную ленту, на которой груз следует на переработку.

«И пока законодательно нет требования выкидывать мусор раздельно, остается привычный, что скрывать, дедовский метод, перебирать горы отходов, где стекло, органика, полиэтилен — все вперемешку, — вручную», — рассказал Денис Горбачев, заместитель руководителя КПО “Восток”.

На строительство комплекса потратили 5 млрд рублей, а также месяцы на переговоры с местными жителями. Многие ошибочно ожидали, что комплекс будет представлять из себя те же свалки. На территории отсутствует ожидаемый запах, а вокруг видны деревья. Кроме того, до ближайшего населенного пункта от пункта почти 5 километров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге определились с компанией-проектировщиком мусороперерабатывающих заводов. Победителем стала компания ООО «КПЭИ».