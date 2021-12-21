Компанией-проектировщиком заводов переработки мусора стала ООО «КПЭИ»

Компанией-проектировщиком заводов переработки мусора стала ООО &#171;КПЭИ&#187;
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Санкт-Петербурге определились с компанией-проектировщиком мусороперерабатывающих заводов. Победителем стала компания ООО «КПЭИ».

Победитель конкурса планирует построить пять фабрик в Петербурге и Ленобласти. На сайте госзакупок сообщается, что новой компанией-проектировщиком стала новосибирская компания ООО «КПЭИ», она же «Компания Проектэнергоинжиниринг».

ООО «КПЭИ» принадлежит «Интер РАО», являющимся одним из учредителей самого «Невского экологического оператора».

«Невский экологический оператор» начал искать подрядчика в начале декабря 2021 года. В конкурсе решилась участвовать только ООО «КПЭИ» — ее заявка была единственной. Сумма контракта составила 474 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в регионе не собираются размещать мусорные полигоны, но при этом рядом с областью находится Петербург, откуда каждый год вывозят более чем по 2 млн тонн отходов, в 47-м регионе придется строить современные мусороперерабатывающие заводы с экологически чистым производством.

"невский экологический оператор" бытовые отходы ленобласть мусор новости СПб ООО "КПЭИ"


 

Новости партнеров
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
У бывшего завода
У бывшего завода "Форд" в Ленобласти появился новый собственник
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Новогоднюю пенсию могут сделать ежегодной
Новогоднюю пенсию могут сделать ежегодной
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Компанией-проектировщиком заводов переработки мусора стала ООО «КПЭИ»
Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 66 человек
Во Всеволожском районе под стражу заключили женщину, обвиняемую в убийстве ...
Пенсионерка присвоила себе чужую сумку на Балтийском вокзале и была задержана
На станции Малая Вишера безбилетник угрожал контроллеру электрички
Петербург лидирует по числу новых случаев COVID: более 2 тысяч зараженных ...
В России за сутки выявили почти 26 тысяч случаев коронавируса
«Сотрудница банка» оставила петербурженку без 4,5 миллионов