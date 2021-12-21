Компанией-проектировщиком заводов переработки мусора стала ООО «КПЭИ»

В Санкт-Петербурге определились с компанией-проектировщиком мусороперерабатывающих заводов. Победителем стала компания ООО «КПЭИ».

Победитель конкурса планирует построить пять фабрик в Петербурге и Ленобласти. На сайте госзакупок сообщается, что новой компанией-проектировщиком стала новосибирская компания ООО «КПЭИ», она же «Компания Проектэнергоинжиниринг».

ООО «КПЭИ» принадлежит «Интер РАО», являющимся одним из учредителей самого «Невского экологического оператора».

«Невский экологический оператор» начал искать подрядчика в начале декабря 2021 года. В конкурсе решилась участвовать только ООО «КПЭИ» — ее заявка была единственной. Сумма контракта составила 474 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в регионе не собираются размещать мусорные полигоны, но при этом рядом с областью находится Петербург, откуда каждый год вывозят более чем по 2 млн тонн отходов, в 47-м регионе придется строить современные мусороперерабатывающие заводы с экологически чистым производством.