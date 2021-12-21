билайн запустил акцию на комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi с выгодой до 50%

Клиенты оператора билайн смогут приобрести комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi с выгодой до 50%.

В акции участвуют более 10 топовых моделей брендов Samsung и Xiaomi. Приобрести комплекты смартфонов клиенты билайна смогут в интернет-магазине и в отделах сотовой связи оператора до 31 декабря.

Как отметила компания, по цене смартфона без акции в билайне клиент сможет приобрести специальный комплект, в который будет входить новый смартфон от Samsung или Xiaomi, услуги связи или «Комплексная защита», а также аксессуары. Выгода такого комплекта может составить до 50% — точный размер скидки зависит от выбранной модели смартфона.

Услуга «Комплексная защита» для гаджета действительна в течение двух лет. В комплект входит sim-карта с балансом от 2 тыс. до 18 тыс. рублей, в зависимости от выбранной модели гаджета. Данный баланс можно потратить, подключив любой из следующих тарифов: «Близкие люди»/«Близкие люди+», «На Максимум»/«На Максимум +», «Твое решение». С выбором тарифа клиентам поможет мобильное приложение или сайт билайна, а также специалисты оператора в офисе продаж.

Действующие абоненты билайна в рамках акции «Новогодние комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi» смогут застраховать смартфон на ту же сумму — от 2 тыс. до 18 тыс. рублей.

В комплекте также будет подписка на видеосервис «START» сроком на полгода, доступ к которому предоставляет билайн ТВ.

Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции, ее ограничениях, моделях и тарифах доступна по адресу — beeline.ru/shop/catalog/actions/novogodnie-komplekty-samsung-i-xiaomi/. Акция «Новогодние комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi» действует до 31 декабря 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что билайн лидирует по качеству связи в метро Петербурга.