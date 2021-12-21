В Мурино жалуются на мусор и неочищенные тротуары после снегопада

В Мурино жалуются на мусор и неочищенные тротуары после снегопада
В Мурино заметили горы неубранного мусора. Фото: "Аварийный Петербург"

Горы мусора, «бережно» присыпанного свежим снегом, видят в Мурино уже не в первый раз.

Пешеходам явно мешает такое количество снега на тротуарах. Фото: «Аварийный Петербург»
Пешеходам явно мешает такое количество снега на тротуарах. Фото: «Аварийный Петербург»

Об этом сообщается в телеграм-канале «Аварийного Петербурга».

Помимо прочего горожане сталкиваются с нерасчищенными тротуарами.

«В Мурино мы как обычно наблюдаем уже привычную нам картину после снегопада — неубранный мусор у домов 59к2 и 57к3 на Шоссе в Лаврики, который уже засыпало снегом, и нерасчищенные тротуары…», — говорится в сообщении.

Gazeta.SPb пыталась дозвониться в управляющую компанию «Северные высоты», которая занимается содержанием многоквартирных домов «Муринский Посад» на улице Шоссе в Лаврики. Однако телефон УК «отключён и не используется».

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Центральном районе Северной столице загорелась отдельная квартира с пятью комнатами.

ленобласть мурино мусор снегопад


 

Новости партнеров
На АЗС сети «Газпромнефть» запущен новый сервис оплаты кофе в мобильном приложении
На АЗС сети «Газпромнефть» запущен новый сервис оплаты кофе в мобильном приложении
Госпитализация Лепса в психиатрию: что известно к этому часу
Госпитализация Лепса в психиатрию: что известно к этому часу
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
У бывшего завода
У бывшего завода "Форд" в Ленобласти появился новый собственник
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Мурино жалуются на мусор и неочищенные тротуары после снегопада
Нож в спину: в Ленобласти женщину подозревают в убийстве сестры
Петербург закупил 69 автомобилей скорой медицинской помощи
Вскрытие показало, от чего умерла блокадница, сама сделавшая себе операцию
В Пулково проверили козу — уроженку Пакистана
Автомобилисту не дали заехать в больницу: петербуржец сломал шлагбаум
билайн запустил акцию на комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi с ...
В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 347 человек