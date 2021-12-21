В Мурино жалуются на мусор и неочищенные тротуары после снегопада

Горы мусора, «бережно» присыпанного свежим снегом, видят в Мурино уже не в первый раз.

Об этом сообщается в телеграм-канале «Аварийного Петербурга».

Помимо прочего горожане сталкиваются с нерасчищенными тротуарами.

«В Мурино мы как обычно наблюдаем уже привычную нам картину после снегопада — неубранный мусор у домов 59к2 и 57к3 на Шоссе в Лаврики, который уже засыпало снегом, и нерасчищенные тротуары…», — говорится в сообщении.

Gazeta.SPb пыталась дозвониться в управляющую компанию «Северные высоты», которая занимается содержанием многоквартирных домов «Муринский Посад» на улице Шоссе в Лаврики. Однако телефон УК «отключён и не используется».

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Центральном районе Северной столице загорелась отдельная квартира с пятью комнатами.