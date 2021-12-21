«Портал в ад» расширяется: стена в парадной на Радищева продолжает рушиться

Из без того жуткая стена в одной из петербургских парадных продолжает разрушаться все больше. По этому поводу сегодня, 21 декабря, в редакцию Gazeta.SPb вновь обратились жильцы дома №42 по улице Радищева. «Мокнет и парит, жар идет», — пишут петербуржцы.

О «портале в ад» изданию рассказали еще в начале ноября. В Центральном районе Петербурге на первом этаже парадной вот уже два с половиной месяца «красуется» огромная дыра. Ее размер настолько велик, что туда можно спокойно просунуть руку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в парадной дома на Радищева так парит, что невозможно ездить в лифте. Среди жильцов есть блокадники, которым тяжело ходить пешком. Жильцы боятся, что стена в итоге развалится, а лифт упадет.

Жильцы, по их словам, долгое время безуспешно пытались донести проблему и «достучаться» до ЖКС №3. После публикации Gazeta.SPb сотрудники ЖКС №3 наконец обследовали парадную. 9 ноября они изучили трещину и, кроме того, увидели, что в лифте действительно влажно. Был заменен дефектный участок системы центрального отопления, но жильцы продолжают жаловаться. Они говорят, что проблема не решена, от трещины в стене идет жар. Тем не менее в ЖКС было заявлено об «остаточных явлениях парения и возможном дефекте теплосети на улице». Сейчас принято решение дыру заделывать. Остается гадать, насколько безопасно будет находиться в доме.