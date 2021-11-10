Портал в ад в парадной на Радищева, 42. Стена треснула, дыра с горячим паром не дает ездить в лифте

На лестнице невозможно дышать, ездить в лифте и ходить пешком, а ЖКС №3 игнорирует проблему. С такой жалобой в редакцию Gazeta.SPb обратились жильцы одной из парадных дома 42 на ул. Радищева в Центральном районе Петербурга. По их словам, на первом этаже парадной из-за проблем с трубой горячей воды в стене образовалась жуткая трещина – настолько огромная, что в нее свободно можно просунуть руку.

Парит, по утверждению жителей, так, что в лифте ездить невозможно, а среди жильцов есть блокадники, которым тяжело ходить пешком. Жильцы боятся, что стена в итоге развалится, а лифт упадет. Более того, они отмечают, что на втором этаже располагается детсад.

Уже больше месяца жильцы, по их словам, безуспешно пытаются донести проблему и «достучаться» до ЖКС №3. «Нет воздуха просто. Дикая духота! А если кто застрянет! У нас блокадники, пожилые люди. Уже больше месяца мы рубимся с ЖКС №3! Куда мы уже ни звонили!!!» — пишут жильцы.

«Сейчас в парадной ремонт (мы два года пытались его добиться!!, вот только сейчас свершилось). Трещины ремонтники замазали, не знаю, успели ли сфоткать. Мы хотели комиссию вызвать, поставить маяки — ноль реакции!!» — пишут жители дома.

В настоящее время мелкие трещины в парадной (которые, к слову, иду по всему дому, утверждают жители) ремонтники зашпаклевали, однако дыру в стене не трогают.

Также «кошмарным» жильцы дома называют состояние фасада. Судя по фото, от него отлетают целые куски.

Последний ремонт фасада был в 1989 году, а следующий по графику планируется только в 2035-м. «Мы устали воевать…» — пишут жильцы.

Gazeta.SPb обратилась в ЖКС №3, однако там комментировать ситуацию не стали, переадресовав корреспондента в пресс-службу администрации Центрального района. После запроса редакции в районную администрацию сотрудники ЖКС №3 наконец обследовали парадную. 9 ноября они изучили трещину и, кроме того, увидели, что в лифте действительно влажно.

Что касается лифта, его дополнительно обследуют специалисты, обслуживающие лифтовое оборудование, чтобы выяснить, безопасно ли в таком лифте ездить.

Выяснена и предварительная причина повышенности влажности — дефект на прямом трубопроводе Центрального отопления. Инженерные коммуникации проходят в полах коммерческих помещений на первом этаже, поэтому управляющая компания вызвала специалиста для обследования коммуникаций и определения точного места дефекта.

В ЖКС отметили, что трещина пока больше не становится. Сейчас работы по ремонту лестничной клетки приостановлены до устранения дефекта. Срок его устранения — до 12 ноября 2021 года.