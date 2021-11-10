Портал в ад в парадной на Радищева, 42. Стена треснула, дыра с горячим паром не дает ездить в лифте

На лестнице невозможно дышать, ездить в лифте и ходить пешком, а ЖКС №3 игнорирует проблему. С такой жалобой в редакцию Gazeta.SPb обратились жильцы одной из парадных дома 42 на ул. Радищева в Центральном районе Петербурга. По их словам, на первом этаже парадной из-за проблем с трубой горячей воды в стене образовалась жуткая трещина – настолько огромная, что в нее свободно можно просунуть руку.
Парит, по утверждению жителей, так, что в лифте ездить невозможно, а среди жильцов есть блокадники, которым тяжело ходить пешком. Жильцы боятся, что стена в итоге развалится, а лифт упадет. Более того, они отмечают, что на втором этаже располагается детсад.
Уже больше месяца жильцы, по их словам, безуспешно пытаются донести проблему и «достучаться» до ЖКС №3. «Нет воздуха просто. Дикая духота! А если кто застрянет! У нас блокадники, пожилые люди. Уже больше месяца мы рубимся с ЖКС №3! Куда мы уже ни звонили!!!» — пишут жильцы.
«Сейчас в парадной ремонт (мы два года пытались его добиться!!, вот только сейчас свершилось). Трещины ремонтники замазали, не знаю, успели ли сфоткать. Мы хотели комиссию вызвать, поставить маяки — ноль реакции!!» — пишут жители дома.
В настоящее время мелкие трещины в парадной (которые, к слову, иду по всему дому, утверждают жители) ремонтники зашпаклевали, однако дыру в стене не трогают.
Также «кошмарным» жильцы дома называют состояние фасада. Судя по фото, от него отлетают целые куски.
Последний ремонт фасада был в 1989 году, а следующий по графику планируется только в 2035-м. «Мы устали воевать…» — пишут жильцы.
Gazeta.SPb обратилась в ЖКС №3, однако там комментировать ситуацию не стали, переадресовав корреспондента в пресс-службу администрации Центрального района. После запроса редакции в районную администрацию сотрудники ЖКС №3 наконец обследовали парадную. 9 ноября они изучили трещину и, кроме того, увидели, что в лифте действительно влажно.
Что касается лифта, его дополнительно обследуют специалисты, обслуживающие лифтовое оборудование, чтобы выяснить, безопасно ли в таком лифте ездить.
Выяснена и предварительная причина повышенности влажности — дефект на прямом трубопроводе Центрального отопления. Инженерные коммуникации проходят в полах коммерческих помещений на первом этаже, поэтому управляющая компания вызвала специалиста для обследования коммуникаций и определения точного места дефекта.
В ЖКС отметили, что трещина пока больше не становится. Сейчас работы по ремонту лестничной клетки приостановлены до устранения дефекта. Срок его устранения — до 12 ноября 2021 года.
«В управлении жилкомсервиса подтвердили, что в аварийную службу ЖКС ранее поступали обращения жителей по данному вопросу. По словам руководства, будет проведено служебное расследование по факту несвоевременного реагирования на обращение граждан по данному адресу. Виновных ждет административное взыскание», — сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе администрации района.