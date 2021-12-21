Суд продлил арест бизнесмену Ебралидзе по делу о растрате 3 млрд рублей

Суд продлил арест бизнесмену Ебралидзе по делу о растрате 3 млрд рублей
Бизнесмен Александр Ебралидзе. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Куйбышевский районный суд Петербурга решил продлить арест Александра Ебралидзе до 23 марта 2022 года.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга во вторник, 21 декабря.

Ебралидзе обвиняют по статье «О присвоении или растрате чужого имущества». Сам фигурант уголовного дела свою вину не признает, утверждая, что его оговаривают.

Ебралидзе просил суд отказать в удовлетворении ходатайства или же изменить меру пресечения на более мягкую.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что миллиардера Александра Ебралидзе заключили под стражу из-за вероятности побега.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что суд обязал бизнесмена Александра Ебралидзе выплатить 5,5 миллиардов рублей банку «Санкт-Петербург».

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