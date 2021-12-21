В Пулково задержали 4 рейса во вторник вечером

В Пулково задержали 4 рейса во вторник вечером
В Пулково задержали четыре рейса. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Во вторник, 21 декабря, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются рейсы. Всего с вылетом опаздывают четыре самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Москвы, Ярославля и Франкфурта. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

С вылетом задерживаются два рейс до Москвы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 16:10 и 17:30, однако вылет сдвинули на 19:00 и 18:50.

Далее с опозданием вылетит рейс до Ярославля. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 17:35, при этом самолет полетит лишь в 20:20.

Также задерживается самолет до Франкфурта. Судно должно было подняться в небо в 19:25, но по факту самолет вылетит лишь в 19:50.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по пути в Петербург самолет экстренно сел из-за сердечного приступа у пассажирки.

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