Тоннели между «Казаковской» и «Путиловской» объединят в начале 2022 года

Тоннели между &#171;Казаковской&#187; и &#171;Путиловской&#187; объединят в начале 2022 года
Строительство станций метро. Фото: ГУП "Петербургский метрополитен".

В Петербурге метростроевцы заканчивают проходку тоннелей между станциями «Казаковская» и «Путиловская», расположенные на «коричневой» ветке.

Как сообщили в АО «Метрострой Северной Столицы», между двумя станциями Красносельско-Калининской линии осталось пробурить всего 100 метров. Сейчас идет проходка перегонного тоннеля между «Казаковской» и участком тоннеля «Путиловской», который был построен ранее.

Проходческий щит двигается под землей со скоростью восемь-десять колец в сутки. При такой скорости тоннели будут объединены в начале 2022 года. Сами станции должны открыться для пассажиров в 2024 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правительство Петербурга держит на контроле ситуацию с задолженностями сотрудникам Метростроя.

АО "Метрострой Северной столицы" казаковская новости СПб Путиловская строительство метро


 

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