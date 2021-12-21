Тоннели между «Казаковской» и «Путиловской» объединят в начале 2022 года

В Петербурге метростроевцы заканчивают проходку тоннелей между станциями «Казаковская» и «Путиловская», расположенные на «коричневой» ветке.

Как сообщили в АО «Метрострой Северной Столицы», между двумя станциями Красносельско-Калининской линии осталось пробурить всего 100 метров. Сейчас идет проходка перегонного тоннеля между «Казаковской» и участком тоннеля «Путиловской», который был построен ранее.

Проходческий щит двигается под землей со скоростью восемь-десять колец в сутки. При такой скорости тоннели будут объединены в начале 2022 года. Сами станции должны открыться для пассажиров в 2024 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правительство Петербурга держит на контроле ситуацию с задолженностями сотрудникам Метростроя.