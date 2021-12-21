МЧС: ночью в Ленобласти ударят 30-градусные морозы

МЧС: ночью в Ленобласти ударят 30-градусные морозы
Морозы ударят в ночь на среду. Фото: pixabay

В Ленинградской области МЧС предупредило местных жителей о наступающем морозе. Температура воздуха грядущей ночью снизится до -30 градусов.

Об этом сообщило областное МЧС со ссылкой на прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Понижение температуры ожидается с ночи среды, 22 декабря. Термометры на западе региона покажут от -10 до -15 градусов, местами может подморозить до -21 градуса. В восточных районах будет значительно холоднее: в целом от -16 до -21 градуса, но местами ударят морозы до -30 градусов.

Ветер подует с севера и северо-запада, он составит от 4-9 м/с. Днем в области будут морозы от -9 до -14 градусов, местами до -19 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду в Петербурге будет снежно и до -14 градусов.

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