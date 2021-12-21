Стало известно, какие айфоны получат iOS 16

Стало известно, какие айфоны получат iOS 16
Какие айфоны получат iOS 16. Фото: Apple

Не все устройства станет возможно обновить до последней версии операционной системы Apple.

Данный список выложил французский портал iPhone Soft, ссылаясь на собственный источник. То есть утверждать, что эти сведения на 100% верны нельзя.

Предполагается, что новая ОС дебютирует с линейкой iPhone 14. Кроме новых моделей, с iOS 16 смогут работать iPhone 13 / мini / Pro / Pro Max; iPhone 12 / мini / Pro / Pro Max; iPhone SE 2020; iPhone 11 / Pro / Pro Max; iPhone XS / XS Max; iPhone XR; iPhone X; iPhone 8 / Plus; iPhone 7 / Plus.

iOS 16 не будет доступна для загрузки с устройствами на чипах A9, а именно на iPhone 6s / Plus; iPhone SE (2016).

В настоящий момент нельзя сказать, как изменения будут после обновления. Есть вероятность, что Apple сделает большую ставку на AR и VR.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Apple планирует производство iPhone SE третьего поколения.

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