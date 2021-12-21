Коронавирусом в мире заразились более 276 млн человек

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 276 млн 56 тыс. 576 человек.
По данным SCMP на 21 декабря, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 369 тыс. 89 человек.
На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 51 млн 100 тыс. 782 человека, на втором месте Индия — 34 млн 752 тыс. 164, затем идет Бразилия 22 млн 215 тыс. 856 человека.
Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 10 млн 267 тыс. 719 человек, умерло при этом 298 тыс. 222 пациента.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году.