Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году

По словам Гейтса, скорее всего, скоро омикрон-штамм доберется до всех стран мира. Фото: скриншот Instagram

По словам Гейтса, скорее всего, скоро омикрон-штамм доберется до всех стран мира. Фото: скриншот Instagram

Коронавирусная пандемия, несмотря на новый омикрон-штамм, может завершиться уже в следующем году, считает миллиардер Билл Гейтс.

Он написал в Twitter, что ни один вирус в истории человечества не распространялся так быстро, как «омикрон». По словам Гейтса, скорее всего, скоро он доберется до всех стран мира. Как подчеркивает предприниматель, к новому варианту ковида нужно относиться серьезно.

«Даже если он лишь наполовину такой же серьезный, как «дельта», то это будет худшая волна из тех, что мы видели, потому что он такой заразный», — заявил Гейтс.

Миллиардер отметил, что быстрое распространение омикрона позволяет ему стать доминирующей разновидностью вируса в странах, из-за чего волна заражений там сохраняется не больше трех месяцев.

«Эти три месяца могут быть тяжелыми, но я все еще верю, что если будут предприняты верные шаги, то пандемия может закончиться в 2022 году», — добавил Гейтс.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвал два симптома, которые отличают омикрон-штамм от простуды.