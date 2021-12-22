Метель и мороз до -16 градусов ожидаются в Петербурге 23 декабря

В четверг, 23 декабря, жителей Северной столицы ожидают сильный ветер и мороз до -16 градусов.

В ночное время суток местами пройдет небольшой снег, столбики термометров опустятся до -14…-16 градусов. Днем местами город накроет метель, температура воздуха составит до -1…-3 градусов.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», умеренный ветер будет с юго-запада, запада, в дневное время с сильными порывами.

Атмосферное давление будет интенсивно понижаться. На дорогах гололедица. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России в ближайшие дни ожидаются температуры на 16-20 градусов ниже нормы. В Вологодской, Ленинградской, Псковской областях с воскресенья по среду на 7-14 градусов ниже нормы.