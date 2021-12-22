Петербург окутали 7-балльные пробки утром в среду

В Петербурге с утра на дорогах образовались пробки. В среду, 22 декабря, начали собираться крупные заторы. В городе час пик, горожане едут на работу.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 08:50 утра, в городе 7-балльные пробки, с 9 часов пробки спадут на балл, с 10:00 до 12:00 пробки не опустятся ниже 5-ти баллов, а после снова поднимутся. Движение на дорогах будет затруднено.

Крупные заторы собрались на Московском проспекте, Софийской улице, Пулковском и Московском шоссе, некоторых участках КАД. Красным также отмечены участки у Московского вокзала, на набережной реки Фонтанки, Садовой улице, Витебском проспекте, проспекте Большевиков, проспекте Обуховской обороны, набережной Кутузова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду, 22 декабря, в Петербурге ожидается облачная погода, пройдет небольшой снег, а температурный фон останется ниже нормы. Днем в городе температура воздуха составит -10…-12 градусов, в Ленинградской области похолодает до -9…-14, местами до -19 градусов.