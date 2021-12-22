ВОЗ: омикрон обнаружили более чем в 100 странах

ВОЗ: омикрон обнаружили более чем в 100 странах
По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Случаи заражения вариантом коронавируса омикрон зафиксированы в 106 странах мира. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«По состоянию на 21 декабря 2021 года (на 14:00 по центральноевропейскому времени) омикрон-вариант обнаружен в 106 странах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общий риск, связанный с штаммом «омикрон», остаётся по-прежнему очень высоким.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины. По официальным данным, в России уже выявлено 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

ВОЗ омикрон омикрон -штамм


 

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