Патриарх Кирилл о вакцинации от коронавируса: сегрегация по иммунному признаку недопустима

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о своем отношении к вакцинации.

Он отметил, что вакцинировался ещё в прошлом году на основании рекомендации врачей. При это патриарх Кирилл добавил, что это не вероучительный вопрос, а «сугубо медицинский».

«В связи с этим совершенно недопустимым является злоупотребление пастырской властью по этому и подобным вопросам. И уж тем более вакцинацию никак нельзя рассматривать как признак апостасии», — заявил он на ежегодном собрании столичной епархии 22 декабря.

Он также отметил, что сегрегация по иммунному признаку недопустима, а церковь должна оставаться свободной от неё и «принимать всех стремящихся ко Христу людей».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что замдиректора по научной работе Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков рассказал, что вакцинация снижает число случаев тяжелого течения коронавируса и летальных исходов.