Уборочная техника забыла про Петродворцовый район

Синоптики предупредили о наступлении новых морозов, спецтехника вышла на уборку Петербурга от снега и наледи. Однако результат работы коммунальных служб все еще вызывают у горожан негодование и дискомфорт.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству на 12:50, дороги города расчищают снегопогрузчики, вакуумные, щеточные, подметально-уборочные, комбинированные машины, а также мусоровозы.

Уборочная техника замечена во всех районах города, больше всего ее в центре города: в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. При этом крайне мало уборочных машин в Петродворцовом районе – до Ломоносова и Стрельны уборочные машины не доехали.

Напомним, сегодня город снова накроет снег, а в четверг и вовсе ожидается метель. На дорогах ожидается гололед, водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге Госжилинспекция выявила нарушения уборки снега в 30% дворов. Тем управляющим компаниям, которые не справятся с работой вовремя, грозит привлечение к административной ответственности.