Пенсию нужно сразу снять с карты «Мир»: эксперт предостерегает пенсионеров

Россиянам пенсионного возраста рассказали, как не потерять денежные средства, начисляемые Пенсионным фондом. Эксперт по правам пенсионеров Анастасия Киреева рассказала, что выплаты, поступающие на банковскую карту «Мир», сразу нужно снимать, сообщает PRIMPRESS.

Недавно в PRIMPRESS пенсионерам рекомендовали не снимать все средства с карты «Мир» от Сбербанка. Специалисты сообщали о процентах, которые начисляются на остаток по счету. Такие начисления производятся каждый день, и чем больше денежных средств остается на карте, тем больше итоговые начисления.

Однако Анастасия Киреева не согласилась с недавней публикацией PRIMPRESS. По ее словам, нет смысла хранить деньги на счете. Размер, который начисляет банк на остаток, настолько скромный, что практически не имеет никакого значения. К тому же инфляция «съест» все эти начисления, поэтому деньги лучше тратить на текущие нужды. Киреева добавила, что при желании денежные средства можно хранить на счету банка. Но для этого нужно выбрать более выгодные условия, а карта «Мир» для таких целей не подходит. Поэтому эксперт советует пенсионерам завести отдельный счет.

Также Киреева предостерегла пенсионеров о возможной потере денежных средств, которые остаются на счете. Все дело в том, что банки могут совершать ошибочные переводы с пластиковых карт судебным приставам и иным службам. Такие ситуации могут возникнуть даже в тех случаях, когда все долги и штрафы уже выплачены или размер пенсии меньше прожиточного минимума. Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно сразу снимать все деньги с карты, как только они поступают на счет.