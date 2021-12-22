Суд оштрафовал «бедный» метрополитен Петербурга на 100 тысяч

Перед лицевым фасадом найдены следы обрушения штукатурного элемента, а сам участок огорожен лентой. Фото: Скрин сервиса "Яндекс. Панорама"

Перед лицевым фасадом найдены следы обрушения штукатурного элемента, а сам участок огорожен лентой. Фото: Скрин сервиса "Яндекс. Панорама"

Здание на Бронницкой улице, признанное объектом культурного наследия, находится в неудовлетворительном состоянии.

Ленинский районный суд Северной столицы привлек к административной ответственности СПб ГУП «Петербургский метрополитен» за совершение нарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.13 КоАП РФ, а именно требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Так, при проверке оказалось, что часть здания 1-3, лит. А по улице Бронницкая находится в неудовлетворительном состоянии. Отмечается, здание входит в объекты культурного наследия, известно как «Дом Е.С. и М.Б. Трофимовых».

В сообщении говорится, что фасад дома загрязнен, в трещинах, местами штукатурка осыпалась до оголения кирпичной кладки, кроме того, утрачены архитектурно-художественные элементы в виде львиных маскарон. Перед лицевым фасадом найдены следы обрушения штукатурного элемента, а сам участок огорожен лентой. Дворцовый фасад также загрязнен и отмечен следами биопоражения, утрачены участки венчающего карниза.

Защитник попросила учесть неблагоприятное финансовое положение СПб ГУП «Петербургский метрополитен». В итоге суд назначил штраф в размере 100 тыс. рублей.

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