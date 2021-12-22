Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляцию о нарушении права на защиту Ебралидзе

Однако, Ебралидзе был не согласен со своей защитой и заявил, что свободно изъясняется на русском языке. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Однако, Ебралидзе был не согласен со своей защитой и заявил, что свободно изъясняется на русском языке. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Защита подсудимого подала апелляционные жалобы в связи с плохим знанием русского языка фигуранта дела о растрате 3 млрд рублей.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Куйбышевского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александру Ебралидзе. Об этом сообщает городская пресс-служба судов.

По заявлению стороны защиты, Ебралидзе, по происхождению является этническим грузином и не владеет русским языком. Таким образом, было нарушено его право на защиту, считают адвокаты подсудимого. Однако, Ебралидзе был не согласен с защитой и заявил, что свободно изъясняется на русском языке. Судебное заседание продолжалось без участия переводчика.

Защита просила об отмене постановления районного суда отменить, так как, по мнению адвокатов, причастность не подтверждена, а подзащитный с трудом формулировал своим высказывания, рапорт о задержании был сфабрикован. Кроме того, была упомянута 14-часовое голодание подзащитного. Адвокаты просили об избрании для Ебралидзе иной меры.

Сам фигурант заявил, что не имеет ко всему происходящему никакого отношения. Прокурор не поддержал сторону защиты, городской суд оставил постановление районного суда без изменений.

Ранее gazeta.spb.ru писала, Куйбышевский районный суд продлил арест Ебралидзе до 23 марта следующего года.