В оперштабе рассказали, что может защитить от омикрон-штамма

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса рассказали, что перенесенный COVID-19, за которым последовала вакцинация или ревакцинация, вероятно, увеличит эффективность нейтрализации «омикрона».

«Перенесенное заболевание, за которым последовала вакцинация или повторная вакцинация, вероятно, увеличит эффективность нейтрализации и обеспечит защиту от тяжелого течения заболевания при инфицировании вариантом «омикрон», — говорится в сообщении.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины. По официальным данным, в России уже выявлено 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.