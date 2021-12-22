В Пулково во вторник задерживают международные рейсы

В срежу, 22 декабря, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются международные рейсы. Всего с вылетом опаздывают два самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, которые купили билеты на самолеты в Дубаи и Будапешт. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

С вылетом задерживаются два рейс до Дубая. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 14:10, однако вылет сдвинули на 14:40.

Далее с опозданием вылетит рейс до Будапешта. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 17:35, при этом самолет полетит лишь в 17:55.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что работник аэропорта уснул в грузовом отсеке самолета и улетел в другую страну. Мужчина, работающий в Мумбаи, оказался в Абу-Даби.