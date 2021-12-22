В Пулково во вторник задерживают международные рейсы

В Пулково во вторник задерживают международные рейсы
Расписание нескольких рейсов скорректировали. Фото: Baltphoto

В срежу, 22 декабря, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются международные рейсы. Всего с вылетом опаздывают два самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, которые купили билеты на самолеты в Дубаи и Будапешт. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

С вылетом задерживаются два рейс до Дубая. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 14:10, однако вылет сдвинули на 14:40.

Далее с опозданием вылетит рейс до Будапешта. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 17:35, при этом самолет полетит лишь в 17:55.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что работник аэропорта уснул в грузовом отсеке самолета и улетел в другую страну. Мужчина, работающий в Мумбаи, оказался в Абу-Даби.

задержка рейсов новости СПб пулково


 

Новости партнеров
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Поминутную оплату парковки могут ввести в Петербурге
Поминутную оплату парковки могут ввести в Петербурге
Новогоднюю пенсию могут сделать ежегодной
Новогоднюю пенсию могут сделать ежегодной
На Беглова обрушилась атака, которой может позавидовать Яковлев
На Беглова обрушилась атака, которой может позавидовать Яковлев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково во вторник задерживают международные рейсы
В работе «ВКонтакте» зафиксирован сбой
ДТП на Октябрьской набережной спровоцировало пробку
Два каршеринга и «Ларгус», на улице Шкапина собрался паровозик
В Петербурге инспектор ГИБДД попался на взятке
После посиделок на Думской мужчина в подворотне отобрал у петербуржца телефон
Мобильный интернет-трафик Telegram за год вырос более чем в два раза
В оперштабе рассказали, что может защитить от омикрон-штамма