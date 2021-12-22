Президенты России и Белоруссии могут встретиться в Петербурге 28 декабря

Президенты России и Белоруссии могут встретиться в Петербурге 28 декабря
Информация о предновогодней встрече лидеров двух государств поступала из Кремля ранее. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют провести отдельную встречу рамках неформального саммита глав СНГ.

Информация о предновогодней встрече лидеров двух государств поступала ранее из Кремля, но точная дата не прозвучала, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков проинформировал о вероятной двусторонней встрече, которая может пройти в Северной столице 28 декабря 2021 года.

Напомним, встреча может состояться в рамках неформального саммита глав стран Содружества Независимых Государств.

Ранее gazeta.spb.ru писала, Песков сообщил о напряженном графике Путина на этой неделе. Так, большая пресс-конференция президента РФ пройдет завтра, 23 декабря, в Манеже.

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Президенты России и Белоруссии могут встретиться в Петербурге 28 декабря
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