Президенты России и Белоруссии могут встретиться в Петербурге 28 декабря

Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют провести отдельную встречу рамках неформального саммита глав СНГ.
Информация о предновогодней встрече лидеров двух государств поступала ранее из Кремля, но точная дата не прозвучала, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков проинформировал о вероятной двусторонней встрече, которая может пройти в Северной столице 28 декабря 2021 года.
Напомним, встреча может состояться в рамках неформального саммита глав стран Содружества Независимых Государств.
Ранее gazeta.spb.ru писала, Песков сообщил о напряженном графике Путина на этой неделе. Так, большая пресс-конференция президента РФ пройдет завтра, 23 декабря, в Манеже.