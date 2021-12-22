Собчак, Шнуров аккредитованы на большую пресс-конференцию Путина

Собчак, Шнуров аккредитованы на большую пресс-конференцию Путина
Всего в списке аккредитованнных 507 имен, среди которых телеведущая Ксения Собчак и музыкант Сергей Шнуров. Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак в прошлом году пропустила мероприятие.

Большая пресс-конференция главы государства Владимира Путина запланирована на завтра, 23 декабря, в 12 часов, сообщает РИА Новости. В этом году из-за условий пандемии ковид-19 мероприятие перенесли из Центра международной торговли в Манеж. Кроме того, отменили свободную аккредитацию и сократили количество представителей СМИ, участников обязали сдать три ПЦР-теста.

Известен список журналистов, прошедших аккредитацию на пресс-конференцию Путина. Всего в списке 507 имен, среди которых упоминается телеведущая Ксения Собчак и музыкант Сергей Шнуров.

Отмечается, что в 2020 году Собчак пропустила это мероприятие, а Шнуров задал вопрос. Напомним, большая пресс-конференция проводится с 2001 года и стала ежегодной. Из Манежа будет вестись прямая трансляция, зрители могут следить за ее ходом в прямом эфире.

Ранее gazeta.spb.ru писала, Путин и Лукашенко могут провести встречу перед Новым годом в Петербурге на саммите СНГ.

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