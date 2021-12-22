Реаниматологи рассказали, как борются за жизнь больных коронавирусом в Петербурге

Реаниматологи рассказали, как борются за жизнь больных коронавирусом в Петербурге
Комздрав опубликовал видео, в котором реаниматологи Городской больницы №40 рассказали, как борются за жизнь больных. Фото: комитет по здравоохранению

Количество тяжелых пациентов в ковидных стационарах Петербурга остается стабильным и составляет 21%. Об этом сообщил Комздрав и опубликовал видео, в котором реаниматологи Городской больницы №40 рассказали, как борются за жизнь больных. Туда поступают самые тяжелые пациенты.

«Наш ковидный корпус всегда полон, всегда с избытком, менее тяжелыми пациенты не становятся», — рассказал Евгений Карбузов, главный специалист по анестезиологии и реаниматологии СПб «Городская больница 40».

«Среди 69% пациентов, которые сейчас у меня на лечении только 3 привиты», — отметил Алексей Базаров, и.о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 СПб ГБУЗ «Городская больница 40».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что переболевшие коронавирусом могут столкнуться с таким последствием болезни, как паросмия — расстройство обоняния, которое не поддается медикаментозному лечению.

комздрав коронавирус реанимотологи


 

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