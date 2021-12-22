Заполняемость отелей в Петербурге с 2020 года выросла до 44%

Заполняемость отелей в Петербурге с 2020 года выросла до 44%. Фото: pixabay.com

Заполняемость отелей в Петербурге с 2020 года выросла до 44%. Фото: pixabay.com

По сравнению с прошлым 2020 годом заполняемость петербургских отелей выросла на 15% и составила 44%.

Сейчас, чтобы снять номер в отеле Петербурга, необходимо потратить до 7,5 тысячи рублей. Таким образом, стоимость выросла в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные JLL.

Эксперты отмечает, что гостиничная индустрия Северной столицы адаптировалась к пандемии COVID-19 и стала приходить в равновесие. Спрос стал более устойчивым, но бронируют номера по прежнему на два-три дня.

В Смольном уточняют, что в 2021 году Санкт-Петербург посетили 5,8 млн российских и 250 тысяч иностранных туристов. Такие цифры превышают уровень даже до пандемии. В экономику города туристы принесли около 234 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Санкт-Петербург занял первые позиции сразу в четырех номинациях престижной премии в сфере туризма World Travel Awards.