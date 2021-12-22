Шугалей подарил Беглову на Новый год напоминание о разрухе в Петербурге

Шугалей подарил Беглову на Новый год напоминание о разрухе в Петербурге. Фото: Telegram-канал Максима Шугалей

Шугалей подарил Беглову на Новый год напоминание о разрухе в Петербурге. Фото: Telegram-канал Максима Шугалей

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей решил поздравить губернатора Петербурга с Новым годом и отправил шары с изображением разрушенных зданий Петербурга.

Шугалей акцентирует внимание градоначальника на том, как пострадал город, на памятниках архитектуры, которым не уделяется должного внимания. О своем подарке Беглову глава фонда рассказал в Telegram-канале.

Помимо елочных украшений Шугалей подарил губернатору Петербурга книгу «Утраченный Петербург», которую глава фонда написал, вернувшись после двухлетнего заключения в ливийской тюрьме.

Правозащитник надеется, что в новом году ситуация с разрухой в городе изменится, и он сможет написать книгу о том, сколько памятников архитектуры в Петербурге восстановлено.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правозащитник Максим Шугалей обратил внимание на то, что слова Беглова об уборке и готовности города к зиме вызывают сомнения, особенно если вспомнить цифры, озвученные в 2019 году.