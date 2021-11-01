Шугалей о словах Беглова про готовность Петербурга к зиме: «Город уменьшился?»

Губернатор, отчитываясь о готовности Северной столицы к снежному времени года, назвал необходимое количество спецтехники и уборщиков. Цифра почему-то оказалась меньше, чем в 2019 году.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС заявил, что город абсолютно готов к предстоящей зиме. Правозащитник Максим Шугалей обратил внимание на то, что слова политика вызывают сомнения, особенно если вспомнить цифры, озвученные в 2019 году.

Беглов отметил, что в 2021 году для уборки будет достаточно 2,2 тысячи единиц техники, 6,9 тысяч уборщиков, а также две тысячи человек для уборки кровли. Эти цифры значительно отличаются от тех, что озвучивались два года назад, – тогда город, по словам Беглова и тогдашнего вице-губернатора Николая Бондаренко, нуждался в 3,5 тысяч единиц техники,10 тысячах уборщиков и 5 тысячах человек для уборки кровли.

Шугалей недоумевает: по какой причине были занижены потребности города?

«Может, мы, горожане, чего-то не знаем, и Петербург уменьшился? Или в Смольном научились точно предсказывать погоду, а зима будет бесснежной? Непонятно»,

— пишет правозащитник в своем Telegram-канале.

Напоминаем, что проблема некачественной уборки Санкт-Петербурга зимой актуальна который год. Из-за снега и наледи не только сложнее передвигаться по городу, но и можно получить серьезные травмы, которые порой становятся причиной летального исхода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что большое внимание для уборки в зимний сезон уделят центральным районам Петербурга.