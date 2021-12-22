Бессараб: в 2022 году страховые выплаты пенсионерам проиндексируют на 5,9%

В 2022 году страховые выплаты пенсионерам проиндексируют на 5,9%. Фото: pixabay.com

В 2022 году страховые выплаты пенсионерам проиндексируют на 5,9%. Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Светлана Бессараб отметила, что в новом 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7% с 1 апреля, а страховые выплаты на 5,9% с 1 января.

Бессараб заявила, что в России поднялся прожиточный минимум пенсионера, а федеральная доплата к пенсии будет увеличена, если в прожиточный минимум пожилых людей будет ниже, чем 10 882 рубля. Об этом сообщает депутат поговорила с Ura.ru.

По мнению Бессараб, страховые пенсии должны индексироваться выше инфляции. Она отметила, что необходимо разработать государственные меры поддержки, которые не позволили пенсионерам пострадать от падения реальных доходов.

«То есть, увеличить страховые пенсии не на 5,9%, как это запланировано в бюджете, а увеличить их на реальное значение инфляции», — пояснила депутат,

Бассараб уточнила, что пенсии неработающим и поднимутся выше прогнозного уровня инфляции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для некоторых пенсионеров в следующем году увеличат размер фиксированной выплаты к страховой пенсии, так они получат по 12 802 рублей 20 копеек.