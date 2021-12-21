По 12 800 рублей выплатят некоторым пенсионерам в 2022 году

По 12 800 рублей выплатят некоторым пенсионерам в 2022 году
Пенсионерам стоит ожидать получение разовых выплат. Фото: Pixabay

В России для некоторых пенсионеров в следующем году увеличат размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Граждане получат по 12 802 рублей 20 копеек.

Размер страховых выплат неработающим пенсионерам с 1 января 2022 года поднимут на 5,9%. В связи с этим увеличится сумма фиксированной надбавки, положенной пенсионерам в возрасте от 80 лет. В уходящем году надбавка составила 6044 рублей, а в следующем — 6401 рубля 10 копеек. Исходя из этого, выплата будет равна 12 802 рублям 20 копейкам.

Отметим, что пенсионеры старше 80 лет получат эту выплату единоразово. Далее они будут получать пенсию без начисления надбавки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, кто получит по 8000 рублей от соцзащиты с 22 по 24 декабря.

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