ИТМО совместно с Bosch разработают роботов для промышленности и медицины

ИТМО совместно с Bosch разработают роботов для промышленности и медицины
ИТМО совместно с Bosch разработают роботов для промышленности и медицины. Фото: pixabay.com

Разработчики ИТМО и немецкая технологическая компания Bosch решили заняться совместным проектом по разработке роботов.

Совместно специалисты планируют создать роботов, которые смогут помочь экспертам в области промышленности и медицины. Об этом сообщает РБК.

Работу по производству роботов оплатит немецкий заказчик. ИТМО специально для совместных целей с немецкой компанией начнет получать по несколько миллионов рублей в год. В случае, если ученые создадут новые технологии, право на них получит Bosch.

По словам научного сотрудника физического факультета ИТМО Никиты Олехно, исследования пройдут в области физически контролируемой групповой робототехники — микророботов. Они собираются в разные формы за счет физических явлений.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что глобальное потепление в будущем может привести к проблемам на рынке труда. По прогнозам специалистов, из-за наступления аномальной жары люди не смогут долго работать на открытом воздухе.

Bosch итмо ленобласть микророботы наука новости СПб


 

Новости партнеров
Поминутную оплату парковки могут ввести в Петербурге
Поминутную оплату парковки могут ввести в Петербурге
"Пить или не пить": нарколог назвал главное отличие пьянства от алкоголизма
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ИТМО совместно с Bosch разработают роботов для промышленности и медицины
ЗакС уходит на новогодние праздники с 29 декабря
Мишустин: инфляция в России является в основном импортируемой
Из-за введения QR-кодов у кинотеатров на 76% упала выручка
Специалист отметил, что «омикрон» может распространяться быстрее ...
С 25 декабря из Петербурга будут осуществляться рейсы в Хургаду от компании ...
Бессараб: в 2022 году страховые выплаты пенсионерам проиндексируют на 5,9%
Сахалинцев, которые пропали в море, до сих пор продолжают искать