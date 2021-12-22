ИТМО совместно с Bosch разработают роботов для промышленности и медицины

Разработчики ИТМО и немецкая технологическая компания Bosch решили заняться совместным проектом по разработке роботов.
Совместно специалисты планируют создать роботов, которые смогут помочь экспертам в области промышленности и медицины. Об этом сообщает РБК.
Работу по производству роботов оплатит немецкий заказчик. ИТМО специально для совместных целей с немецкой компанией начнет получать по несколько миллионов рублей в год. В случае, если ученые создадут новые технологии, право на них получит Bosch.
По словам научного сотрудника физического факультета ИТМО Никиты Олехно, исследования пройдут в области физически контролируемой групповой робототехники — микророботов. Они собираются в разные формы за счет физических явлений.
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