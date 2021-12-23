В Пулково утром в субботу нет задержанных рейсов

В четверг, 23 декабря, из аэропорта Северной столицы все самолеты, как ожидается, вылетят в положенный час.

Согласно данным, опубликованной на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию. В настоящий момент неизвестно ни о каких задержках или отменах.

Однако есть вероятность, что ситуация изменится в связи с неблагоприятными погодными условиями или по ряду других причин.

Накануне сообщалось о том, что в Пулково задерживаются международные рейсы. Всего с вылетом опаздывали два самолета. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, которые купили билеты на самолеты в Дубаи и Будапешт. С вылетом задержали два рейс до Дубая. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 14:10, однако вылет сдвинули на 14:40.