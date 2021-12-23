В России зарегистрировали препарат от коронавируса «МИР 19»

В России зарегистрировали препарат от коронавируса «МИР 19»
Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру. Фото: pexels.com

Минздрав России зарегистрировал ингаляционный препарат «МИР 19» для лечения коронавируса у пациентов в стационарах. Об этом рассказали в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Препарат должен избирательно подавлять активность последовательностей РНК вируса, которые отвечают за его размножение, при этом не затрагивая геном человека.

Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что пока лекарство может использоваться только в больницах. После испытаний препарат планируется продавать препарат в аптеках для использования на ранних стадиях заболевания коронавирусом.

По ее словам, этот препарат универсален против разных штаммов коронавируса.

С начала пандемии в России выявлено 10 292 983 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 300 269 летальных исходов, выздоровел 9 097 521 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что приняла участие в испытании препарата для лечения коронавируса «Мир-19». Скворцова рассказала, что попробовала антиковидный препарат на себе.

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