Утренние пробки в Петербурге пробки достигли 6 баллов

Утром в четверг в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 23 декабря пробки оцениваются в 6 баллов.

Такая дорожная ситуация останется стабильной в ближайшие часы. Как обычно пробки образовались в центре Петербурга. Заторы наблюдаются на Невском проспекте и набережной Макарова. Постоять придется у станции метро «Горьковская» и на Троицком мосту.

Затруднено движение возле станции метро «Петроградская».

Пробка образовалась на КАД во Всеволожске из-за двух аварий в левом ряду. Такая же ситуация на Московском шоссе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.