Рособрнадзор не станет упрощать ЕГЭ в следующем году из-за условий пандемий

В 2022 году для сдачи ЕГЭ результаты ПЦР-тестов на COVID-19 не потребуются, заявили в ведомстве.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что упрощение сдачи Единого государственного экзамена из-за ковида не планируется, сообщает ТАСС.

«Сделать что-то по-другому — это ухудшить ситуацию», — считает Музаев.

Он также выразил мнение, что не видит рисков в том, чтобы ЕГЭ сдавали только для те, кто планирует идти в вуз. Так, в прошлом году одиннадцатиклассники, которые не собирались учиться в вузах сдавали выпускные экзамены по математике и русскому языку.

Уже известны даты сдачи ЕГЭ, в следующем году ученики 11 классов могут сдать экзамены досрочно с 21 марта по 18 апреля. Основной период вместе с резервными днями стартует с 26 мая по 2 июля. Дополнительно сдать ЕГЭ можно будет в начале сентября.

В этом году экзамен по базовой математике сдавали только выпускники профильных вузов, где этот предмет необходим. В следующем году ЕГЭ по базовой математике не планируют отменять.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в 2022 году при желании школы могут провести всероссийские проверочные работы (ВПР) по истории, географии, биологии и обществознанию. ВПР с использованием компьютеров пройдут с марта по май следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Следкома РФ об отмене ЕГЭ. Представитель Кремля назвал заявление Александра Бастрыкина заслуживающими внимания.