Журналистов на пресс-конференции Путина опыляют серебром

Журналистов, участвующих в большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, при входе в центральный выставочный зал «Манеж» опыляют частицами серебра.

По словам пресс-секретаря управляющего делами главы государства Елены Крыловой, это одна из мер, принятых на фоне пандемии коронавируса. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24». Стулья стоят в метре друг от друга.

На пресс-конференции присутствуют 507 журналистов.

Большая пресс-конференция президента Путина-2021 проходит в очном формате в центральном выставочном зале «Манеж».

В прошлом году глава государства провел пресс-конференцию из подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналиста японского агентства Kyodo, который говоря о договоре СНВ-3 спросил о «предстоящей ядерной войне».