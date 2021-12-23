Шнуров рассказал, какой вопрос задаст Путину на пресс-конференции

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вновь принимает участие в большой пресс-конференции Владимира Путина.

Телеведущая Ксения Собчак спросила музыканта перед началом пресс-конференции: «Почему не аккредитовали «Новую газету?».

«Я думаю, не нравится газета. Качества бумаги нет», — ответил Шнуров.

Он отметил, что спросит Путина про Собчак.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что на официальном сайте президента России появился список журналистов, допущенных к конференции. Ранее журналисты подавали заявки на участие в пресс-конференции. На участие в конференции аккредитованы 507 человек.

На прошлой пресс-конференции Сергей Шнуров выступил на мероприятии как представитель телеканала RTvi. Он спросил Путина о международной ситуации и нецензурной лексике.

Большая пресс-конференция президента Путина-2021 проходит в очном формате в центральном выставочном зале «Манеж».В прошлом году глава государства провел пресс-конференцию из подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится сегодня, 23 декабря, начало в 12:00 мск.