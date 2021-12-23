Путин заявил, что бюджет России социально ориентированный

Путин заявил, что бюджет России социально ориентированный
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Фото: скриншот мероприятия

На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что бюджет в России социально-ориентированный.

По его словам, в следующем году на социальные нужды запланировали 4 трлн руб. из бюджетов всех уровней, но будет больше.

Он отметил, что влияние роста социальных расходов на инфляцию — один из важнейших вопросов.

Путин добавил также, что повышается размер соцвыплат, поддержка нацелена на сохранение рабочих мест, помощь уязвимым группам населения — например, семьям с детьми, пенсионерам. По словам президента, объем поддержки в прошлом году был рекордным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России, как и во многих других странах, к сожалению, уровень вакцинации на сегодняшний день сейчас низкий — 59,4%. Об этом на ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

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