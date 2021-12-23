219 домов в Петербурге остались без теплоснабжения в результате аварий на сетях

205 многоквартирных домов в Кировском и 14 домов в Адмиралтейском районах на сутки останутся без теплоснабжения. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

205 многоквартирных домов в Кировском и 14 домов в Адмиралтейском районах на сутки останутся без теплоснабжения. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Аварийные службы Жилищного комитета готовы устранить неполадки в теплоснабжении в случае их возникновения.

Сегодня, 23 декабря, зафиксированы аварии на инженерных сетях в нескольких районах города. В результате аварий 205 многоквартирных домов в Кировском и 14 домов в Адмиралтейском районах на сутки останутся без теплоснабжения.

Отмечается, на Подъездном переулке, д. 13 и Ленинском проспекте, д. 119 – на сетях АО «Теплосеть» недавно были устранены неполадки, однако новые аварии не заставили себя долго ждать. В АО уже направлено соответствующее письмо, говорится в сообщении.

Председатель Жилищного комитета Олег Зотов потребовал от руководства АО «Теплосеть» разобраться в причинах возникновения дефектов на сетях, об этом пишет пресс-служба ведомства со ссылкой на страницу Зотова во «ВКонтакте».

Бригады аварийно-восстановительной службы Жилищного комитета в случае возникновения непредвиденных ситуаций начнут работы по восстановлению теплоснабжения.

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