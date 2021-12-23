Владимир Путин: малому бизнесу в коронавирус помогали в первую очередь

В коронавирусную пандемию в России общепит, тренажерные залы, кинотеатры, музеи — все, что связано с обслуживанием населения, пострадали в первую очередь. Об этом на ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.
Но им, по словам президента, и помогали в первую очередь – это льготное кредитование, прямая поддержка, льготная аренда, рассрочка по кредитам. Ряд мер продлен сейчас, на это выделяются огромные ресурсы из федерального бюджета, сказал Путин.
«Наверное, что-то можно было сделать потоньше и побыстрее, но все происходит в прямом контакте с бизнес-сообществом. В целом люди относятся с пониманием и положительно относятся к мерам по поддержке бизнеса. И упали меньше, и вышли быстрее, это результат», — заявил президент РФ.