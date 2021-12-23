Петербурженка требует через суд запретить протеиновые батончики, возбуждающие либидо

Супруг истицы проявил чрезмерную интимную активность, чем крайне утомил пострадавшую.

Женщина подала в Приморский районный суд Петербурга иск о защите прав потребителя на запрет производства протеиновых батончиков. Суд зарегистрировал данное заявление, сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как стало известно, пострадавшая купила 12 протеиновых батончиков, которые понравились ей и ее спутнику жизни. Однако после употребления продукта мужчина стал проявлять излишнюю интимную активность, которую петербурженка назвала в заявлении как противоречащую нормам морали.

У истицы возникли подозрения в отношении состава продукции. Она считает, что в производстве батончиков используются ингредиенты, возбуждающие нервную систему и возможно либидо. Это влияет на спокойствие личной жизни.

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