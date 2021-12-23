В Петербурге в пятницу ожидается минус семь градусов и гололедица

В Петербурге в пятницу ожидается минус семь градусов и гололедица
Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В пятницу, 23 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью будет идти снег, местами сильный. Днём также ожидаются осадки в виде снега. Днём будет дуть западный, северо-западный, умеренный ветер.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток ожидается на уровне -5…-7 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться. На дорогах будет гололедица и снежный накат, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что атмосферный фронт затянет небо в Петербурге облаками и принесет ледяные дожди. 12 декабря Северная столица останется под властью атмосферного фронта.

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