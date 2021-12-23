Петербург все еще окован пробками, но уже 6-балльными

Петербург все еще окован пробками, но уже 6-балльными
Дорожная ситуация в Петербурге. Фото: скриншот "Яндекс.Пробки"

Жители Петербурга все еще добираются домой по заснеженным улицам Петербурга. В четверг вечером город был окован 10-балльными пробками, к 21:00 загруженность на дорогах спала до 6.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», после 9 часов вечера пробки снизятся еще на балл, к 22:00 ожидаются 3-балльные пробки, к 23:00 — пробки в 2 балла.

Красным отмечены участки на Садовой улице, Невском и Лиговском проспектах, набережной Фонтанки, Литейном проспекте, Каменноостровском проспекте, Пироговской набережной. Машины скопились также на Лесном проспекте, улице Академика Лебедева, на Большом Сампсониевском и Коломяжском проспектах, на проспектах Энгельса и Испытателей. Стоят Выборгское шоссе, некоторые участки КАД и Московское шоссе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Росгидрометцентр предупреждил водителей и пешеходов о потенциально опасных погодных условиях. В городе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильной метели, снега и порывов ветра.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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